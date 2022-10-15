Российский боец MMA Емельяненко женился на своей бывшей супруге

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вновь женился на Полине Селедцовой.
Младший брат легенды MMA Федора Емельяненко женился на своей бывшей супруге, с которой состоял в браке с 2015 по 2018 год. Об этом 41-летний спортсмен сообщил подписчикам в социальных сетях, пишет RT.
«Самый лучший день!» — отметил боец MMA.
Уже 6 ноября Александр Емельяненко проведет бой с президентом промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Поединок пройдет на столичном стадионе «ЦСКА Арена». Ранее Емельяненко потерпел поражение в бою с Вячеславом Дациком.