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Российский боец MMA Емельяненко женился на своей бывшей супруге

Российский боец MMA Емельяненко женился на своей бывшей супруге
Global Look Press | Dmitry Golubovich/Russian Look

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вновь женился на Полине Селедцовой.

Младший брат легенды MMA Федора Емельяненко женился на своей бывшей супруге, с которой состоял в браке с 2015 по 2018 год. Об этом 41-летний спортсмен сообщил подписчикам в социальных сетях, пишет RT.

«Самый лучший день!» — отметил боец MMA.

Уже 6 ноября Александр Емельяненко проведет бой с президентом промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Поединок пройдет на столичном стадионе «ЦСКА Арена». Ранее Емельяненко потерпел поражение в бою с Вячеславом Дациком.

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RusNewsToday24
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