Российский блогер рассказал о «ядерных» ценах на «брендовые» вещи в Турции

Россиянин посетил специальные торговые центры в Турции, которые предназначены для туристов. Он рассказал о завышенных ценах на «брендовые» вещи.
По словам мужчины, самым дешевым товаром оказались шорты, стоившие 1,5 тыс. долларов. Все остальные товары с формулировкой «брендовые» стоили от 2 тыс. долларов.
«До магазина ехали минут 40-50. Покупать не стали вообще ничего, т.к. цены там просто какие-то ядерные», — написал турист в своем блоге «Записки зубного детектива» на платформе «Яндекс.Дзен».
После он отправился в местный торговый центр. К удивлению россиянина, в магазинах висели таблички «Принимаем карты МИР». Там он смог приобрести себе технику по выгодной цене.