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Российский блогер рассказал о «ядерных» ценах на «брендовые» вещи в Турции

Российский блогер рассказал о «ядерных» ценах на «брендовые» вещи в Турции
pxhere.com

Россиянин посетил специальные торговые центры в Турции, которые предназначены для туристов. Он рассказал о завышенных ценах на «брендовые» вещи.

По словам мужчины, самым дешевым товаром оказались шорты, стоившие 1,5 тыс. долларов. Все остальные товары с формулировкой «брендовые» стоили от 2 тыс. долларов.

«До магазина ехали минут 40-50. Покупать не стали вообще ничего, т.к. цены там просто какие-то ядерные», — написал турист в своем блоге «Записки зубного детектива» на платформе «Яндекс.Дзен».

После он отправился в местный торговый центр. К удивлению россиянина, в магазинах висели таблички «Принимаем карты МИР». Там он смог приобрести себе технику по выгодной цене.

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RusNewsToday24
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