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Российский бизнесмен Дерипаска призвал человечество отказаться от ядерного оружия

Российский бизнесмен Дерипаска призвал человечество отказаться от ядерного оружия
wikimedia.org/AntonPopper777 /CC BY-SA 4.0

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил о необходимости отказа от ядерного оружия и полного его запрета.

По словам бизнесмена, человечество должно повзрослеть и отказаться от ядерного оружия, которое висит над миром дамокловым мечом, угрожая уничтожить его в течение нескольких часов.

Дерипаска обратил внимание, что Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия проходит каждый год незамеченным. По мнению бизнесмена, ядерная война не может быть выходом, а скорее является «коллективным самоубийством».

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что каждый год в дни памяти атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа, США должны каяться за преступления перед мирными гражданами.

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