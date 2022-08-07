Российский бизнесмен Дерипаска призвал человечество отказаться от ядерного оружия

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил о необходимости отказа от ядерного оружия и полного его запрета.
По словам бизнесмена, человечество должно повзрослеть и отказаться от ядерного оружия, которое висит над миром дамокловым мечом, угрожая уничтожить его в течение нескольких часов.
Дерипаска обратил внимание, что Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия проходит каждый год незамеченным. По мнению бизнесмена, ядерная война не может быть выходом, а скорее является «коллективным самоубийством».
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что каждый год в дни памяти атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа, США должны каяться за преступления перед мирными гражданами.