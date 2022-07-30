Российский бизнес OBI перешел к новым владельцам за 1 евро

Сумма сделки по продаже российского бизнеса немецкой компании OBI GmbH составила 1 евро, сообщают «Ведомости».
Соглашение о передаче группе инвесторов из России шести юридических лиц российской сети DIY-магазинов OBI за символическую плату было подписано 27 июля. При этом Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство о покупке подразделения.
Согласно условиям договора, на первом этапе группа инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx) получит 40% долей в этих фирмах, а бизнесмен Йозеф Лиокумович — 60%. Далее ГИСК Маx имеет право продать свою часть бизнеса третьим лицам. Станет ли приобретателем Лиокумович или кто-то другой, пока неизвестно. Закрытие сделки с немецкой сетью подтвердил один из партнеров покупателей и близкий к российскому подразделению OBI источник.