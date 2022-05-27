Новости01

Российский «Бастион» во время спецоперации поразил десятки целей ВСУ

Российский «Бастион» во время спецоперации поразил десятки целей ВСУ
vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион» Черноморского флота поразил несколько десятков наземных целей ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

БРК дислоцирован в Крыму. По данным источника, в ходе боевых действий все назначенные для удара цели были поражены с заданной точностью. Комплекс и ракета великолепно показали свои способности достигать наземные цели.

Минобороны России заявило об уничтожении украинских вертолетов ракетами «Оникс» БРК «Бастион». Они были сбиты на площадке подскока в районе населенного пункта Арциз Одесской области.

Ранее ВС России ракетами комплекса «Бастион» уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников под Одессой. Об этом сообщает «Царьград».

бастион вс россии ВСУ Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.