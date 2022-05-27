Российский «Бастион» во время спецоперации поразил десятки целей ВСУ

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион» Черноморского флота поразил несколько десятков наземных целей ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
БРК дислоцирован в Крыму. По данным источника, в ходе боевых действий все назначенные для удара цели были поражены с заданной точностью. Комплекс и ракета великолепно показали свои способности достигать наземные цели.
Минобороны России заявило об уничтожении украинских вертолетов ракетами «Оникс» БРК «Бастион». Они были сбиты на площадке подскока в районе населенного пункта Арциз Одесской области.
Ранее ВС России ракетами комплекса «Бастион» уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников под Одессой. Об этом сообщает «Царьград».