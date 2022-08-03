Российский авторынок нащупал дно? Продажи новых машин растут три недели подряд

Автомобильный рынок России, возможно, нащупал дно и оттолкнулся от него. Как сообщает источник, продажи новых легковых автомобилей растут уже три недели подряд. Конечно, в недельном выражении.





В частности, за последнюю неделю июля продажи составили 9239 автомобилей, и это на 13% больше, чем неделей ранее. Для сравнения, за первую неделю июля было реализовано 7342 машины, за вторую продали уже 7404 авто, а за третью реализовали 8199 машин.

Доля Lada выросла до 32,6%, тогда как в начале июля составляла всего 26,4%. За последнюю неделю прошлого месяца в России было продано 3011 новых машин Lada.

Далее следуют Kia и Hyundai с 931 и 776 проданными машинами соответственно. Доля китайских брендов суммарно выросла уже до 25,4%, то есть они сейчас занимают четверть рынка, и это новый рекорд. В десятку лучших по рынку вошли сразу четыре китайских компании: Geely (742 машины), Chery (639 машин), Haval (530 машин) и Exeed (293 машины). Оставшиеся места в десятке у Renault (445 машин), Toyota (229 машин) и УАЗ (208 машин). В модельном зачёте лидирует Lada Granta (2070 машин). Также в пятёрку лучших вошли Lada Vesta, Geely Coolray, Haval Jolion и Kia Rio.