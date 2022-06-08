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Российский астроном принял участие в «учениях» NASA на случай космической угрозы

Российский астроном принял участие в «учениях» NASA на случай космической угрозы
pexels.com

Исследователи ряда стран под руководством NASA объединились, чтобы проверить, насколько быстро они смогут отреагировать на космическую опасность.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого от них потребовалось максимально быстро предоставить NASA информацию об опасном объекте — астероиде. В агентстве потребовали данные о размере, массе и скорости сближения с тела с Землей.

«Это проверка координации между организациями по всему миру», — рассказал сотрудник российской обсерватории, также принимавший участие в эксперименте.

Астрономы показали отличные результаты, отмечает Planet Today. Несмотря на ряд сложностей, они действовали оперативно и слаженно. Каждый участник «учений» выполнил поставленную перед ним задачу. В NASA получили данные, необходимые для защиты Земли от метеорита.

nasa космос Учения
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