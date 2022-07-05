Российский аналог Airbus A330 и Boeing 747 стране не нужен. В год будут производить только по два Ил–96 против десятков SSJ New и MC–21

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В комплексной программе развития авиатранспортной отрасли прописано производство всего двух широкофюзеляжных самолетов Ил–96 ежегодно против десятков узкофюзеляжных SSJ New и MC–21. Объемы выпуска Ил–96 могут быть увеличены при наличии потребностей у перевозчиков, рассказали в Минпромторге, но пока такой потребности нет.





Согласно базовому сценарию программы, до 2025 года у российских авиакомпаний не будет потребности в дальнемагистральных самолетах, в 2025 году авиакомпаниям понадобятся два таких самолета, и вплоть до 2030 года их количество будет прибавляться на два. Под дальнемагистральными в программе признаются самолеты Ил–96, Аirbus A330, A350, Boeing 747, 777. Вместе с этим в программе выделен тренд на отказ от зарубежной техники, поэтому планируется ежегодное строительство двух Ил–96.

«Показатели комплексной госпрограммы – результат анализа и совместной проработки документа в авиатранспортной и авиапромышленной отраслях. Широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты всегда составляли лишь небольшую долю от национального флота. Основной объем перевозок приходится на узкофюзеляжные самолеты, и сейчас эта тенденция усиливается. Плюс будут развиваться региональные и местные авиаперевозки. Планы по вводу в строй новых широкофюзеляжных самолетов (и это все–таки серийное производство) учитывают число имеющихся у нас воздушных судов этого класса, прогнозную динамику и потребности парка авиакомпаний, изменившуюся структуру маршрутов. Если потребности перевозчиков будут корректироваться, конечно, будем корректировать и объемы производства», – пояснили в Минпромторге в ответ на вопрос об объемах серийного производства Ил–96 и планах наполнения парка российских авиакомпаний широкофюзеляжными дальнемагистральными самолетами.

Ил–96 рассчитан на перевозку до 435 пассажиров. Спроектирован в КБ им. Ильюшина в конце 1980–х годов. Выпускается в ограниченной серии в Воронеже с 1993 года.

В апреле глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что выпуск Ил–96 не будем массовым. А глава ОАК (входит в Ростех) Юрий Слюсарь уточнял, что производство Ил–96 запланировано на уровне двух машин в год, он отмечал, что «эта машина, конечно, менее востребованная, у авиакомпаний достаточно скромные прогнозы по ее востребованности».

В программе запланировано производство только самолетов Ил–96–300. Этот самолет предназначается в первую очередь для нужд госавиации (он используется, например, специальным летным отрядом «Россия»). Вместе с четырехдвигательным Ил–96–300 ОАК разрабатывал и двухдвигательный Ил–96–400М, его производство было запланировано на 2024 год (модель в свежей программе авиатранспортной отрасли не упоминается).

В программе не указан и российско–китайский самолет: уже несколько лет ОАК совместно с китайской CRAIC разрабатывают широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR–929. На прошлой неделе вице–премьер Юрий Борисов сообщил, что сейчас Россия сокращает свое участие в проекте, указав на то, что проект «идет в принципе не в том русле, которое нас устраивает». При этом Борисов отказался комментировать будущее проекта и возможный выход российской стороны из него или продолжение участия и разработки.