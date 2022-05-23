Российский AliExpress закончил переезд — теперь всё интересное только в новом приложении

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Команда российского AliExpress поделилась эпохальным событием — переезд на новое мобильное приложение полностью завершён.





Теперь покупки, кешбэк, удобный поиск и другое доступны пользователям только в новом мобильном приложении, специально созданном для российских пользователей в рамках локализации платформы. Напомним, специальное российское приложение AliExpress было выпущено чуть больше года назад — в апреле 2021 года.

Как отмечают разработчики, на данный момент пользователи уже проводят в новом приложении на 20% больше времени, чем в глобальном. В нём предлагаются переработанный дизайн вообще и главный экран в частности, программа лояльности, локальная лента обзоров и живых трансляций.

При этом веб-версия и мобильный сайт AliExpress продолжают работать без изменений. В глобальном приложении российские пользователи больше не смогут проводить оплату, при попытке оплатить товар будет предлагаться перейти в новое приложение. Кроме того, все обновления для российских пользователей будут доступны только в новом приложении AliExpress.

Официальное приложение российского AliExpress доступно в App Store и Google Play.

«AliExpress Россия» представляет собой совместное предприятие, созданное Alibaba Group, VK (бывшая Mail.ru Group), «Мегафоном» и РФПИ. В 2021 году «Мегафон» продал свою долю компании USM International.