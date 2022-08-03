Российский 3D-принтер на МКС готов к работе

Специальный корреспондент ТАСС космонавт Олег Артемьев сообщил, что российский 3D-принтер на МКС, созданный Ракетно-космической корпорацией «Энергия» (входит в Роскосмос), готов к работе.

Включение принтера прошло успешно, также была проведена подготовка к печати. Теперь члены экипажа ждут материал для принтера, который должен быть доставлен на корабле «Союз МС-22» в сентябре. После этого начнутся первые эксперименты по производству деталей в космосе.





Сначала космонавты попробуют напечатать простые кубики, а потом подключат студентов, которые в специальной программе нарисуют детали, а чертежи отправят на станцию. Члены экипажа МКС загрузят схемы в 3D-принтер и напечатают их.

3D-принтер был доставлен для экспериментов на МКС на корабле «Прогресс МС-20» в июне. Первыми эксперименты должны проводить космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев. Полученные образцы 3D-печати будут возвращены на Землю, чтобы специалисты могли проверить характеристики изделий.