Российским поисковикам нужно теперь отмечать Twitch как нарушителя законов РФ

В Роскомнадзоре составили протокол в отношении стриминговой платформы Twitch. Ей вменяют в вину неудаление недостоверной информации о ситуации на Украине, компании грозит штраф в размере 4 миллионов рублей. Помимо этого, поисковые системы теперь должны помечать Twitch как нарушителя российского законодательства.





Пока что в поисковой выдаче метки не выдаются, однако в будущем это произойдёт, если Twitch не удалить информацию.

«Российские стримеры давно обращали внимание на предвзятые политики платформы: например, популярный блогер Илья Мэддисон считает, что сервис следовало заблокировать в РФ уже давно за пропаганду ЛГБТ и виртуальной проституции», — заявил в своем Telegram-канале решение Роскомнадзора Антон Горелкин, зампред комитета Госдумы по информполитике. Ранее он уже обращался в РКН с просьбой проверить деятельность Twitch.

А в апреле нарушителями стали поиск Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail. Соответствующие метки ставят только «Яндекс» и Mail.ru. Эти платформы тоже отказались удалить недостоверную информацию.