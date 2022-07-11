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Российским пенсионерам полагается новая выплата

Российским пенсионерам полагается новая выплата
Федеральное агентство новостей

Работающие и неработающие пенсионеры России смогут получить новую выплату от государства, если уровень их совокупных доходов ниже установленного в регионе проживания стандарта, сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов.

При этом работающие пенсионеры, которые являются инвалидами первой или второй группы, или ветераны Великой Отечественной войны получат надбавку независимо от размера их зарплаты, сообщают «Питерские заметки». Во всех прочих случаях означенную надбавку получат работающие на муниципальных предприятиях пенсионеры, чей заработок не превышает 20 тысяч рублей

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