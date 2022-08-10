Новости0

Российским пенсионерам напомнили сроки индексации пособий

Российским пенсионерам напомнили сроки индексации пособий
Федеральное агентство новостей

В Пенсионном фонде России рассказали, когда в этом году пенсионерам ждать повышения выплат.

Неработающие пенсионеры, по данным ПФР, получили проиндексированные пособия с 1 января, а работающие получат с 1 августа.

Сотрудники фонда напомнили, что в первой половине 2022 года получить пенсию смогут мужчины в возрасте 61,5 года и женщины, которым уже исполнилось 56,5 года, но есть условие. На лицевом счете должно быть 23,4 балла и 13 лет рабочего стажа.

«Если не хватает стажа или пенсионных коэффициентов, назначается социальная пенсия по старости – но на 5 лет позже обычного пенсионного возраста», — отметили в ПФР.

Также в организации напомнили, что обратиться в фонд можно за месяц до наступления пенсионного возраста, но не раньше.

индексация пенсий пенсии Россия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.