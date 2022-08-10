Российским пенсионерам напомнили сроки индексации пособий

Сотрудники фонда напомнили, что в первой половине 2022 года получить пенсию смогут мужчины в возрасте 61,5 года и женщины, которым уже исполнилось 56,5 года, но есть условие. На лицевом счете должно быть 23,4 балла и 13 лет рабочего стажа.