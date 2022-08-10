Российским пенсионерам напомнили сроки индексации пособий

В Пенсионном фонде России рассказали, когда в этом году пенсионерам ждать повышения выплат.
Неработающие пенсионеры, по данным ПФР, получили проиндексированные пособия с 1 января, а работающие получат с 1 августа.
Сотрудники фонда напомнили, что в первой половине 2022 года получить пенсию смогут мужчины в возрасте 61,5 года и женщины, которым уже исполнилось 56,5 года, но есть условие. На лицевом счете должно быть 23,4 балла и 13 лет рабочего стажа.
«Если не хватает стажа или пенсионных коэффициентов, назначается социальная пенсия по старости – но на 5 лет позже обычного пенсионного возраста», — отметили в ПФР.
Также в организации напомнили, что обратиться в фонд можно за месяц до наступления пенсионного возраста, но не раньше.