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Российские зрители назвали «Сталкер» Тарковского нудным и бессмысленным фильмом

Российские зрители назвали «Сталкер» Тарковского нудным и бессмысленным фильмом
Кадры из фильма «Сталкер»

Фильм Андрея Тарковского «Сталкер» не понравился российским зрителям. В Сети его назвали скучным и непонятным.

Хоть Тарковский и входит в двадцатку самых ярких режиссеров 20 века, рядовой современный зритель не особо сильно ценит его творчество. В Сети «Сталкера» называют нудной и бессмысленной картиной.

«Признаться, что было невыразимо тягомотно смотреть фильм, как-то не комильфо!» – сходятся во мнении интернет-эксперты.

«Сталкер» был снят на киностудии «Мосфильм» в 1979 году по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине».

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RusNewsToday24
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