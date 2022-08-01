Российские зрители назвали «Сталкер» Тарковского нудным и бессмысленным фильмом

Фильм Андрея Тарковского «Сталкер» не понравился российским зрителям. В Сети его назвали скучным и непонятным.
Хоть Тарковский и входит в двадцатку самых ярких режиссеров 20 века, рядовой современный зритель не особо сильно ценит его творчество. В Сети «Сталкера» называют нудной и бессмысленной картиной.
«Признаться, что было невыразимо тягомотно смотреть фильм, как-то не комильфо!» – сходятся во мнении интернет-эксперты.
«Сталкер» был снят на киностудии «Мосфильм» в 1979 году по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине».