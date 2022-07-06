Российские зрители хотят забросать Галкина тухлыми яйцами на концерте в Турции

Многие жители России, отдыхающие и проживающие в Турции, негативно настроены по отношению к юмористу Максиму Галкину. На его концерт граждане собрались взять несвежие яйца, пишет Solenka.info.
Галкин планирует и дальше давать концерты, но уже за пределами Израиля. Шоумен оповестил в соцсетях, что собирается устроить тур по Турции. Но в соцсетях уже начали поступать угрозы в адрес юмориста.
Одной из недоброжелательниц оказалась россиянка, проживающая в Турции. Она призналась, что запаслась уже протухшими яйцами. И если Галкин начнет негативно высказываться в адрес РФ и спецоперации, то несколько штук прилетит в него.
Женщина призналась, что не хотела идти на концерт, но ее привлекла низкая стоимость билета. Россиянка заплатила около 1000 рублей.