Российские знаменитости грубо отреагировали на вопросы о своем возвращении на родину

В Израиле на форуме о свободе культуры России собрались многие известные представители шоу-бизнеса, которые покинули страну после начала спецоперации в защиту мирного населения Донбасса. Многие из них официально ничего не говорили о своем возвращении, и журналист «Известий» решил спросить об этом напрямую. Однако вопрос об этом пришелся знаменитостям не по душе.