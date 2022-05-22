Российские знаменитости грубо отреагировали на вопросы о своем возвращении на родину

Улетевшие артисты и деятели культуры резко отреагировали на вопросы журналистов о возможном возвращении в Россию.
В Израиле на форуме о свободе культуры России собрались многие известные представители шоу-бизнеса, которые покинули страну после начала спецоперации в защиту мирного населения Донбасса. Многие из них официально ничего не говорили о своем возвращении, и журналист «Известий» решил спросить об этом напрямую. Однако вопрос об этом пришелся знаменитостям не по душе.
Певец Борис Гребенщиков пришел в ярость и чуть не накинулся на представителя СМИ. Актер Вениамин Смехов попытался выхватить микрофон и матами кричал на телевизионщиков. В отличие от них, эстрадная певица Алла Пугачева рассказала, что планирует вернуться в сентябре. Примадонна также отреагировала на слухи о возможном разводе с шоуменом Максимом Галкиным.
«Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет», — сказала исполнительница.
Напомним, после начала специальной операции по защите республик Донбасса из России улетели многие известные личности. Оказавшись за границей, они негативно высказались о своей стране и всех ее жителях, за что были осуждены поклонниками и своими более патриотичными коллегами.