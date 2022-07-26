Российские зенитчики научились сбивать HIMARS из ЗРК «Бук»

Отечественный ЗРК успешно справляется с предусмотренными конструкторами задачами, а также обстреливает и реактивные снаряды, хотя это не было заявлено в характеристиках, рассказал РИА Новости офицер зенитных войск из группировки «О» («Отважные»). Его батарея уже сбила не один снаряд HIMARS, отметил собеседник агентства.