Российские зенитчики научились сбивать HIMARS из ЗРК «Бук»

Российские силы ПВО сбивают ракеты системы залпового огня американского производства HIMARS, которые в Донбассе с конца июня применяют украинские военные. Для этого используют зенитно-ракетный комплекс «Бук М-3».
Отечественный ЗРК успешно справляется с предусмотренными конструкторами задачами, а также обстреливает и реактивные снаряды, хотя это не было заявлено в характеристиках, рассказал РИА Новости офицер зенитных войск из группировки «О» («Отважные»). Его батарея уже сбила не один снаряд HIMARS, отметил собеседник агентства.
«Наши боевые расчеты доблестно справляются с задачей по сбитию, буквально в течение 10 секунд. Эффективная площадь рассеивания данных снарядов очень малая, всего лишь ноль один. Поэтому цель считается малоразмерной, высокоскоростной», – уточнил военный.
Несмотря на сложность задачи, зенитчики пытаются сбивать ракеты HIMARS. По его словам, профессионализм российских воинов повысился до максимального уровня, и борьба с американской РСЗО «сейчас проблемы не составляет».