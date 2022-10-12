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Российские врачи выявили более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Российские врачи выявили более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки
pxhere.com

Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обновил данные по числу россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией. За последние сутки в стране было выявлено 15 640 новых случаев заражения.

Согласно статистическим данным, больше всего новых случаев выявлено в Москве и Свердловской области. Госпитализация понадобилась 1813 пациентам, еще 30 409 человек полностью выздоровели. Жертвами пандемии COVID-19 стали 105 человек.

Врачи рекомендуют россиянам пройти процедуру ревакцинации для формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. Она проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, в том числе с применением назальной вакцины.

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