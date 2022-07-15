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Российские врачи перечислили шесть советов, которые помогут защитить здоровье

Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Globallookpress
Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Globallookpress

Эксперты телеграм-канала «Красота и здоровье» дали советы, благодаря которым можно улучшить работу сердца. Как оказалось, для поддержания работы сердца достаточно будет включить в свой рацион всего шесть продуктов питания.

Чечевица, благодаря громадному количеству калия, отлично помогает очищать кровь. Также необходимо употреблять и орехи, сообщает Yakutsk.ru.

Эксперты рекомендуют употреблять в пищу не менее 30 граммов миндаля, грецкого ореха или фундука. Несколько дневных порций цельнозерновых помогут исключить риск сердечного приступа на 30%.

Продукты с содержанием Омега-3, рапсовое масло и морскую капусту нужно употреблять несколько раз в неделю. Отличным дополнением могут стать фрукты.

Отдельного внимания заслуживает банан, так как в нем большое количество калия, фосфора и магния, кальция и железа. Людям, страдающим от гипертонии, нужно внимательно следить за потреблением воды.

Ранее «Народные Новости» писали, врач Бекетов рассказал о способности чистой воды компенсировать вред от жирной пищи и кофе

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