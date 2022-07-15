Российские врачи перечислили шесть советов, которые помогут защитить здоровье

Эксперты телеграм-канала «Красота и здоровье» дали советы, благодаря которым можно улучшить работу сердца. Как оказалось, для поддержания работы сердца достаточно будет включить в свой рацион всего шесть продуктов питания.
Чечевица, благодаря громадному количеству калия, отлично помогает очищать кровь. Также необходимо употреблять и орехи, сообщает Yakutsk.ru.
Эксперты рекомендуют употреблять в пищу не менее 30 граммов миндаля, грецкого ореха или фундука. Несколько дневных порций цельнозерновых помогут исключить риск сердечного приступа на 30%.
Продукты с содержанием Омега-3, рапсовое масло и морскую капусту нужно употреблять несколько раз в неделю. Отличным дополнением могут стать фрукты.
Отдельного внимания заслуживает банан, так как в нем большое количество калия, фосфора и магния, кальция и железа. Людям, страдающим от гипертонии, нужно внимательно следить за потреблением воды.
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