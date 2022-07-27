Российские войска задействовали новый разведкомплекс на базе Су-34 в рамках СВО

«В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС», — говорится в сообщении.