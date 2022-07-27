Российские войска задействовали новый разведкомплекс на базе Су-34 в рамках СВО

Воздушно-космические силы России применили новый авиационный разведывательный комплекс на базе Су-34 в ходе специальной военной операции на Украине. Информацию об этом передает РИА Новости со слов информированного источника.
Подчеркивается, что фронтовые бомбардировщики получили подвесные универсальные контейнеры разведки. За счет этого Су-34 обладают широким спектром возможностей. Речь идет о контейнерах оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки.
«В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС», — говорится в сообщении.
Источник отметил, что новый разведывательный комплекс позволяет российским войскам передавать информацию о позициях ВСУ по автоматическим каналам связи. По его словам, обмен данными происходит в режиме времени, «близком к реальному».