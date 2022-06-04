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Российские войска выбили украинских националистов из Лиманского района

Российские войска выбили украинских националистов из Лиманского района
Федеральное агентство новостей

Экипажи ВКС РФ и российская артиллерия в рамках специальной операции по освобождению Донбасса прорвали оборону украинских националистов в Лиманском районе на пути к Славянску.

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали видео, на кадрах которого российские подразделения освобождают Лиманский район от украинских националистов. Сообщается, что территория на пути к Славянску больше похожа на один большой укрепрайон ВСУ, сквозь который ВС РФ удалось прорваться с помощью мощных ударов артиллерии. В настоящее время бои продолжаются недалеко от Святогорска.

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