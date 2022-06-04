Российские войска выбили украинских националистов из Лиманского района

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали видео, на кадрах которого российские подразделения освобождают Лиманский район от украинских националистов. Сообщается, что территория на пути к Славянску больше похожа на один большой укрепрайон ВСУ, сквозь который ВС РФ удалось прорваться с помощью мощных ударов артиллерии. В настоящее время бои продолжаются недалеко от Святогорска.