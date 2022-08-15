Российские войска в этом году получат на вооружение новый пистолет-пулемет ППК-20

Президент АО «Концерн Кашалников» Алан Лушников заявил о создании в РФ пистолета-пулемета, который станет лучшим в мире на ближайшие 20 лет.
По его словам, речь идет о новейшем ППК-20, который уже в этом году поступит на вооружение ВС РФ. Он также добавил, что российские военные в 2022 году начнут получать новые снайперские винтовки СВЧ на замену СВД.
«Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска», — заявил Лушников.
Ранее стало известно, что специалисты концерна «Калашников» адаптируют ракеты «Вихрь» для применения с вертолетов Ми.