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Российские войска в этом году получат на вооружение новый пистолет-пулемет ППК-20

Российские войска в этом году получат на вооружение новый пистолет-пулемет ППК-20
Федеральное агентство новостей

Президент АО «Концерн Кашалников» Алан Лушников заявил о создании в РФ пистолета-пулемета, который станет лучшим в мире на ближайшие 20 лет.

По его словам, речь идет о новейшем ППК-20, который уже в этом году поступит на вооружение ВС РФ. Он также добавил, что российские военные в 2022 году начнут получать новые снайперские винтовки СВЧ на замену СВД.

«Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска», — заявил Лушников.

Ранее стало известно, что специалисты концерна «Калашников» адаптируют ракеты «Вихрь» для применения с вертолетов Ми.

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