Российские войска уничтожили военный объект ВСУ под Харьковом

По имеющейся информации, минувшей ночью ВС РФ нанесли удары высокоточными ракетами по военному объекту в населенном пункте Мерефа в Харьковской области. Очевидцы рассказали о нескольких взрывах. Они прогремели на территории объекта, куда в последнее время активно перебрасывался личный состав нацбатальона «Кракен».