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Российские войска уничтожили военный объект ВСУ под Харьковом

Российские войска уничтожили военный объект ВСУ под Харьковом
Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

Российские войска продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по демилитаризации Украины.

По имеющейся информации, минувшей ночью ВС РФ нанесли удары высокоточными ракетами по военному объекту в населенном пункте Мерефа в Харьковской области. Очевидцы рассказали о нескольких взрывах. Они прогремели на территории объекта, куда в последнее время активно перебрасывался личный состав нацбатальона «Кракен».

Отмечается, что российские военные в последнее время все чаще наносят удары по местам скопления живой силы и техники противника. Украинские войска продолжают нести серьезные потери.

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