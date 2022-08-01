Российские войска уничтожили военный объект ВСУ под Харьковом

Российские войска продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по демилитаризации Украины.
По имеющейся информации, минувшей ночью ВС РФ нанесли удары высокоточными ракетами по военному объекту в населенном пункте Мерефа в Харьковской области. Очевидцы рассказали о нескольких взрывах. Они прогремели на территории объекта, куда в последнее время активно перебрасывался личный состав нацбатальона «Кракен».
Отмечается, что российские военные в последнее время все чаще наносят удары по местам скопления живой силы и техники противника. Украинские войска продолжают нести серьезные потери.