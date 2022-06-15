Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ во Львовской области

В сообщении Минобороны РФ говорится, что российские военные нанесли удары ракетами «Калибр» по хранилищу боеприпасов НАТО к поставленному ВСУ вооружению западного производства, в том числе американским гаубицам М777. По имеющейся информации, склад был расположен у Золочева во Львовской области.