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Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ во Львовской области

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ во Львовской области
Федеральное агентство новостей

Российские войска продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины в рамках спецоперации.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что российские военные нанесли удары ракетами «Калибр» по хранилищу боеприпасов НАТО к поставленному ВСУ вооружению западного производства, в том числе американским гаубицам М777. По имеющейся информации, склад был расположен у Золочева во Львовской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ оперативно уничтожают западное вооружение, которое поставляется украинской армии.

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