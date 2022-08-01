Российские войска уничтожили две американские РСЗО HIMARS в Харьковской области

Вооруженные силы России продолжают ликвидировать военные объекты Украины в рамках спецоперации, сообщает Минобороны РФ.
Так, российские военные высокоточными ракетными ударами ликвидировали две американские реактивные системы залпового огня HIMARS в Харькове. Установки располагались на территории завода «Украинские энергетические машины».
Кроме этого, за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили 53 украинских националиста и иностранных наемника, а также один противокорабельный комплекс Harpoon в Одесской области.