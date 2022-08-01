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Российские войска уничтожили две американские РСЗО HIMARS в Харьковской области

Российские войска уничтожили две американские РСЗО HIMARS в Харьковской области
U.S. Marines.ZUMAPRESS.com. Global Look Press

Вооруженные силы России продолжают ликвидировать военные объекты Украины в рамках спецоперации, сообщает Минобороны РФ.

Так, российские военные высокоточными ракетными ударами ликвидировали две американские реактивные системы залпового огня HIMARS в Харькове. Установки располагались на территории завода «Украинские энергетические машины».

Кроме этого, за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили 53 украинских националиста и иностранных наемника, а также один противокорабельный комплекс Harpoon в Одесской области.

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