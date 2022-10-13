Российские войска ударили по живой силе и технике ВСУ в 156 районах

ВС России за минувшие сутки поразили пункты управления Вооруженных сил Украины в ДНР, Днепропетровской области, а также в Запорожье. Об этом в ходе брифинга сообщили в Минобороны РФ.
Вместе с этим российские войска ударили по местам скопления живой силы и техники ВСУ в 156 районах.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.