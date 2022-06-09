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Российские войска применили истребители Су-57 в ходе спецоперации на Украине

Российские войска применили истребители Су-57 в ходе спецоперации на Украине
wikipedia.org/Алексей Бельтюков / CC BY-SA 3.0

Звено из четырех истребителей Су-57, связанных в общую информационную сеть, применили на Украине для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Объединение истребителей в единую информационную сеть позволило повысить эффективность обнаружения и поражение целей. По словам собеседника агентства, удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.

«В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», — говорится в сообщении.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 создан специалистами компании «Сухой». Его особенность заключается в способности уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей.

вс россии Су-57 Украина
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