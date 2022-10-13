Российские войска отбили атаку трех рот ВСУ в поселке Кисловка под Харьковом

Российские военные отразили наступление Вооруженных сил Украина на населенный пункт Кисловка недалеко от города Купянск в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что украинская сторона попыталась атаковать Кисловку силами трех рот и иностранных наемников. Однако благодаря действиям ВС РФ и своевременным ударам артиллерии ВСУ были выбиты с окраины поселка и отброшены на исходные позиции.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.