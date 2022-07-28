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Российские войска нанесли ракетный удар по объекту ВСУ в Кировоградской области

Российские войска нанесли ракетный удар по объекту ВСУ в Кировоградской области
MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские войска в ходе спецоперации с помощью высокоточных ракет поразили военную цель на территории города Кропивницкий.

В Сети было опубликовано видео, на котором можно увидеть огромный столб дыма. Власти Кировоградской области назвали обстановку в областном центре «неспокойной». При этом не уточняется, какой именно военный объект был поражен российскими ракетами.

Ранее стало известно, что российские ВКС нанесли удары по скоплению живой силы ВСУ в районе населенного пункта Тополиное в Херсонской области. Известно, что в результате огневого поражения были ликвидированы более 130 украинских силовиков.

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