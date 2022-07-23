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Российские войска нанесли мощный артиллерийский удар по позициям ВСУ в Николаеве

Российские войска нанесли мощный артиллерийский удар по позициям ВСУ в Николаеве
Минобороны России

Подразделения Вооруженных сил России продолжают специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В настоящее время идет атака украинских военных объектов в Николаеве.

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали видео, на кадрах которого над Николаевом видны клубы дыма после прилетов артиллерийских снарядов по объектам ВСУ. Сообщается, что освобождение этого города от украинских националистов является необходимостью для российских войск на пути к Одессе.

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RusNewsToday24
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