Российские войска нанесли мощный артиллерийский удар по позициям ВСУ в Николаеве

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали видео, на кадрах которого над Николаевом видны клубы дыма после прилетов артиллерийских снарядов по объектам ВСУ. Сообщается, что освобождение этого города от украинских националистов является необходимостью для российских войск на пути к Одессе.