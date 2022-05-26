Российские военные захватили на Украине партию американских дронов-камикадзе Switchblade

Группировка ВС РФ с отметкой «О» продолжает наступление на позиции украинской армии в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Журналисты отметили, что российским военным удалось захватить американские дроны-камикадзе Switchblade. В своем канале военкоры опубликовали кадры, на которых можно увидеть трофейные боевые беспилотники.
Также сообщается, что захваченные беспилотники будут использоваться подразделениями ВС РФ совместно с силами Народной милиции Луганской и Донецкой республик для ликвидации украинских танков и артиллерии.