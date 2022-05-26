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Российские военные захватили на Украине партию американских дронов-камикадзе Switchblade

Российские военные захватили на Украине партию американских дронов-камикадзе Switchblade
prt scr youtube.com/defenseupdate

Группировка ВС РФ с отметкой «О» продолжает наступление на позиции украинской армии в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Журналисты отметили, что российским военным удалось захватить американские дроны-камикадзе Switchblade. В своем канале военкоры опубликовали кадры, на которых можно увидеть трофейные боевые беспилотники.

Также сообщается, что захваченные беспилотники будут использоваться подразделениями ВС РФ совместно с силами Народной милиции Луганской и Донецкой республик для ликвидации украинских танков и артиллерии.

вс рф ВСУ спецоперация США Украина
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