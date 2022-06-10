Российские военные взяли в плен причастных к расправе над офицером ВС РФ украинских националистов

Речь идет о российском капитане, который в апреле текущего года получил огнестрельное ранение в ходе выполнения боевой задачи. В результате этого он был захвачен бойцами украинской армии. Спустя некоторое время обгоревшие останки военнослужащего ВС РФ были обнаружены в одном из освобожденных от националистов населенных пунктов.