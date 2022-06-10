Российские военные взяли в плен причастных к расправе над офицером ВС РФ украинских националистов

Вооруженные силы России во время ожесточенных боев под Изюмом взяли в плен двух украинских националистов, которые имеют отношение к расправе над офицером ВС РФ.
Речь идет о российском капитане, который в апреле текущего года получил огнестрельное ранение в ходе выполнения боевой задачи. В результате этого он был захвачен бойцами украинской армии. Спустя некоторое время обгоревшие останки военнослужащего ВС РФ были обнаружены в одном из освобожденных от националистов населенных пунктов.
Согласно полученным данным, в жестокой расправе над российским офицером принимали участие двое солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Во время допроса они признались в убийстве военнопленного.