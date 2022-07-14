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Российские военные взяли в плен американского наемника Мурекези во время СВО на Украине

Российские военные взяли в плен американского наемника Мурекези во время СВО на Украине
pxhere.com

Российские военнослужащие пленили еще одного наемника с американским гражданством в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

Задержанного бойцами ВС РФ гражданина США зовут Суеди Мурекези, он часто посещал Украину с 2017 года, а в 2020 перебрался в город Херсон. Об этом пишет издание The Guardian.

По сведениям британских журналистов, американец был задержан в июне и этапирован в Донецк. Эту информацию подтвердили в Государственном департаменте США. По словам самого Мурекези, с ним обращаются нормально, это сообщил The Guardian родной брат наемника.

вс рф наемники США Украина
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