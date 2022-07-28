Российские военные вскрыли группу корректировщиков огня по Херсонщине

Одного из граждан Украины – Андрея Тикунова 1990 года рождения задержали при попытке видеосъемки у военного объекта. Сам задержанный заявил, что снимал в столице Херсонщины не только российских военных, но также и военную технику, а также здания, где установлены триколоры РФ.