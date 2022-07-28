Российские военные вскрыли группу корректировщиков огня по Херсонщине

Российские силовики обнаружили группу украинских агентов, которые наводили украинскую артиллерию для ударов по солдатам ВС РФ в Херсоне и Херсонской области. Информацию об этом рассказал сотрудник одной из силовых структур в беседе с РИА Новости.
Одного из граждан Украины – Андрея Тикунова 1990 года рождения задержали при попытке видеосъемки у военного объекта. Сам задержанный заявил, что снимал в столице Херсонщины не только российских военных, но также и военную технику, а также здания, где установлены триколоры РФ.
«Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещенных в Херсонской области, и иным местам расположения Вооруженных сил России на территории Херсона и области», — поделился собеседник агентства.
По словам Тикунова, с момента старта военной спецоперации на Украине он подписался на один из Telegram-каналов, где людям предлагалось размещать данные о местонахождении российских солдат на Херсонщине. Украинец также рассказал, что за видеоролики и сведения о бойцах армии России ему платили деньги.