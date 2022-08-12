...
Новости0

Российские военные усилили группировку ПВО вокруг Запорожской АЭС

Российские военные усилили группировку ПВО вокруг Запорожской АЭС
MOD Russia/via Globallookpress.com

Минобороны РФ на фоне регулярных обстрелов со стороны ВСУ усилило группировку противовоздушной обороны (ПВО) вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщил член ВГА региона Владимир Рогов.

По словам Рогова, в настоящее время российская система противовоздушной обороны полностью готова к новым попыткам украинских националистов нанести удар по территории Запорожской АЭС.

«Наша система ПВО работает на должном уровне. Группировка ПВО была усилена, укрупнена и благодаря этому то, что летит и может быть сбито ПВО, оно сбивается», — констатировал он.

Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал ненормальной позицию Запада по ситуации вокруг ЗАЭС.

запорожская аэс ПВО рогов
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Оптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.