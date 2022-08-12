Российские военные усилили группировку ПВО вокруг Запорожской АЭС

Минобороны РФ на фоне регулярных обстрелов со стороны ВСУ усилило группировку противовоздушной обороны (ПВО) вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщил член ВГА региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, в настоящее время российская система противовоздушной обороны полностью готова к новым попыткам украинских националистов нанести удар по территории Запорожской АЭС.
«Наша система ПВО работает на должном уровне. Группировка ПВО была усилена, укрупнена и благодаря этому то, что летит и может быть сбито ПВО, оно сбивается», — констатировал он.
Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал ненормальной позицию Запада по ситуации вокруг ЗАЭС.