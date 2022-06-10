Российские военные уничтожили оружейный склад ВСУ в Днепре

Склад западного оружия Вооруженных сил Украины в городе Днепр уничтожен в результате удара со стороны российских войск, сообщили местные жители.
В соцсетях горожане отметили, что обстрел произведен ночью примерно в 04:00. В результате на военном объекте ВСУ возникло возгорание, власти города объявили режим тревоги.
«В одном из районов Днепра видно сильное задымление. На место пожара прибыли спасатели, которые приступили к тушению пожара», — написали местные жители.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения украинской армии несут значительные потери в Донбассе, передает RT.