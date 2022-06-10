Новости03

Российские военные уничтожили оружейный склад ВСУ в Днепре

Российские военные уничтожили оружейный склад ВСУ в Днепре
Федеральное агентство новостей

Склад западного оружия Вооруженных сил Украины в городе Днепр уничтожен в результате удара со стороны российских войск, сообщили местные жители.

В соцсетях горожане отметили, что обстрел произведен ночью примерно в 04:00. В результате на военном объекте ВСУ возникло возгорание, власти города объявили режим тревоги.

«В одном из районов Днепра видно сильное задымление. На место пожара прибыли спасатели, которые приступили к тушению пожара», — написали местные жители.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения украинской армии несут значительные потери в Донбассе, передает RT.

Вооружение вс рф ВСУ днепр Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.