Российские военные уничтожили оружейный склад ВСУ в Днепре

«В одном из районов Днепра видно сильное задымление. На место пожара прибыли спасатели, которые приступили к тушению пожара», — написали местные жители.

В соцсетях горожане отметили, что обстрел произведен ночью примерно в 04:00. В результате на военном объекте ВСУ возникло возгорание, власти города объявили режим тревоги.

Склад западного оружия Вооруженных сил Украины в городе Днепр уничтожен в результате удара со стороны российских войск, сообщили местные жители.