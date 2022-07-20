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Российские военные уничтожили базу морской пехоты ВСУ в Одесской области

Российские военные уничтожили базу морской пехоты ВСУ в Одесской области
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы России нанесли удар по базе украинской морской пехоты под Одессой, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, пункт временной дислокации 35-й бригады морпехов ВСУ использовался для подготовки резервистов. В результате удара высокоточным оружием было ликвидировано более 200 солдат противника, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства.

Ранее в министерстве также сообщали об уничтожении в Одесской области американского ракетного комплекса Harpoon.

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RusNewsToday24
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