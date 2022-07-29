Российские военные с жителями Херсона отметили День Крещения Руси: эксклюзивный репортаж

Знаменательное событие для всех православных христиан отмечается 28 июля. Именно в этот день более тысячи лет назад князь Владимир Великий обратил себя, всех русских людей и свою Державу в православие. Этот великий праздник отмечается во всех русских городах, и Херсон сегодня не стал исключением, передает корреспондент «Народных Новостей».
В городских храмах священнослужители и прихожане провели святую литургию в честь крещения Руси, а также великого русского князя Владимира. Принимавший непосредственное участие в проведении литургии отец Максим рассказал о том, какое значение для херсонцев имеет этот праздник.
«Жители Херсонщины чтят традиции своих православных предков, ведь наша религия и культура неотъемлемы друг от друга. Все это заслуга великого князя Владимира, который смог в час смуты и междоусобиц объединить славян единой верой. Также и сейчас, учитывая то, что наступили тяжелые времена, нам нужно объединиться против зла вокруг русского православия», — рассказал отец Максим.
Также храм посетили и военнослужащие одного из подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Они, наряду с прихожанами, смогли присоединиться к праздничной литургии и помолиться за здоровье своих близких, великую победу над украинским национализмом и неизбежное наступления мира на нашей земле.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.