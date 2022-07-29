Российские военные с жителями Херсона отметили День Крещения Руси: эксклюзивный репортаж

Знаменательное событие для всех православных христиан отмечается 28 июля. Именно в этот день более тысячи лет назад князь Владимир Великий обратил себя, всех русских людей и свою Державу в православие. Этот великий праздник отмечается во всех русских городах, и Херсон сегодня не стал исключением, передает корреспондент «Народных Новостей».