Российские военные применили в зоне СВО колесные самоходные установки «Нона-СВК»

Предположительно, с орудием «Ноны-СВК» совместимы современные 120-миллиметровые корректируемые боеприпасы, в том числе КМ-8 «Грань» и «Китолов-2». Последний может поразить даже движущуюся мишень на расстоянии до 12 километров.