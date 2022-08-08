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Российские военные применили в зоне СВО колесные самоходные установки «Нона-СВК»

Российские военные применили в зоне СВО колесные самоходные установки «Нона-СВК»

В зоне проведения спецоперации ВС РФ на Украине заметили самоходные артиллерийские установки 2С23 «Нона-СВК», способные одновременно выполнять функции минометов, гаубиц и противотанковых пушек.

Машина создана на шасси БТР-80. Вооружение «Ноны-СВК» представлено 120-миллиметровым нарезным орудием 2А60, способным поражать живую силу, бронетехнику и укрепления противника на дистанциях от 40 до 12 800 метров. Из-за внешнего вида эту самоходку часто называют «колесным танком».

Машина может использовать как осколочно-фугасные боеприпасы, так и дальнобойные активно-реактивные и кумулятивные снаряды, способные пробивать до 600 миллиметров брони.

Предположительно, с орудием «Ноны-СВК» совместимы современные 120-миллиметровые корректируемые боеприпасы, в том числе КМ-8 «Грань» и «Китолов-2». Последний может поразить даже движущуюся мишень на расстоянии до 12 километров.

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