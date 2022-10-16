Российские военные придумали новый способ защиты танков от американских Javelin

Так, например, танкисты могут самостоятельно наваривать на боевые машины металлические решетки, однако многое зависит от используемого противником оружия. В случае если враг наносит удар с короткой дистанции, то танк получит урон вне зависимости от своей защиты. Но российские военные сумели найти способ защититься от американского ПТРК Javelin.