Российские военные придумали новый способ защиты танков от американских Javelin

Российские военнослужащие разработали эффективных способ защиты танков от американских ПТРК Javelin.
Заместитель командира ремонтно-восстановительного батальона ВС РФ с позывным Совгавань в беседе с корреспондентами издания «МК» рассказал о внештатных элементах защиты российской техники.
Так, например, танкисты могут самостоятельно наваривать на боевые машины металлические решетки, однако многое зависит от используемого противником оружия. В случае если враг наносит удар с короткой дистанции, то танк получит урон вне зависимости от своей защиты. Но российские военные сумели найти способ защититься от американского ПТРК Javelin.
«Придумали “антиджавелин”. Делаем специальные металлические козырьки, ставим их на башню танка, а сверху кладем мешки с песком», – высказался Совгавань.
По его словам, кумулятивная струя американского ПТРК не проникает сквозь мешки, именно благодаря этому экипаж остается жив.