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Российские военные перехватили переговоры солдат ВСУ в районе Северодонецка на западе ЛНР

Российские военные перехватили переговоры солдат ВСУ в районе Северодонецка на западе ЛНР
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

Военнослужащие Вооруженных сил России перехватили переговоры украинских солдат и предложили им сложить оружие.

Соответствующую аудиозапись опубликовало издание «Известия». По данным СМИ, специалисты российских войск перехватили переговоры противника в районе города Северодонецк на западе Луганской Народной Республики, где сейчас продолжаются бои.

На записи слышен отрывок разговора украинских военных, а после коротких помех звучит предложение ВС РФ сдаться.

«Какие у тебя планы? Сдаваться будешь?» — спрашивают российские связисты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно тяжелой» ситуацию в Донбассе из-за обстановки у Северодонецка и Славянска.

вс рф ВСУ Донбасс ЛНР северодонецк спецоперация Украина
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