Российские военные перехватили переговоры солдат ВСУ в районе Северодонецка на западе ЛНР

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно тяжелой» ситуацию в Донбассе из-за обстановки у Северодонецка и Славянска.

На записи слышен отрывок разговора украинских военных, а после коротких помех звучит предложение ВС РФ сдаться.

Соответствующую аудиозапись опубликовало издание «Известия». По данным СМИ, специалисты российских войск перехватили переговоры противника в районе города Северодонецк на западе Луганской Народной Республики, где сейчас продолжаются бои.