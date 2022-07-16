Российские военные перебрасывают бронетехнику к линии фронта в Донбассе

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу дал указание нарастить действия группировок на всех направлениях, чтобы исключить возможность нанесения ВСУ массированных ракетных и артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре и мирному населению Донбасса.

Отмечается, что военкор агентства зафиксировал передвижение боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в направлении переднего края под Северском.

Вооруженные силы России сосредотачивают большое количество современной военной техники у линии фронта в Донбассе. Об этом сообщают РИА Новости .