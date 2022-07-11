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Российские военные оттесняют украинские подразделения от Изюма в сторону Славянска

Российские военные оттесняют украинские подразделения от Изюма в сторону Славянска
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Российские военные и бойцы НМ ЛДНР оттесняют украинские подразделения от Изюма в сторону Славянска. Бои на этом направлении не стихают ни на минуту, пишет «Военное обозрение».

Подходы к Славянску с севера самые тяжелые, рассказывают военкоры. Выгрызать приходится буквально каждый метр. Артиллерийские расчеты выпускают по противнику десятки тонн боеприпасов в сутки.

ВСУ несут огромные потери, однако разбитые части успевают усилить свежемобилизованным подкреплением.

Напомним, ранее военкор Евгений Поддубный назвал освобождение Славянска приоритетным направлением спецоперации ВС РФ на Украине.

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