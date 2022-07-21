Российские военные оказали помощь раненым солдатам ВСУ в Херсоне

Администрация Херсонской области сообщила, что в Херсоне российские военные оказали помощь группе раненых военнослужащих ВСУ.
«Российские спецслужбы в Херсоне выявили группу раненых военнослужащих Украины, скрывавшихся на территории региона. Всем им была оказана комплексная медпомощь в одной из больниц Херсонской области», — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
Отмечается, что украинские военные попросили включить их в списки на обмен.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.