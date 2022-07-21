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Российские военные оказали помощь раненым солдатам ВСУ в Херсоне

Российские военные оказали помощь раненым солдатам ВСУ в Херсоне
wikimedia.org/Yevhenii Ihnatiev, quadsquad.ks.ua/CC BY-SA 4.0

Администрация Херсонской области сообщила, что в Херсоне российские военные оказали помощь группе раненых военнослужащих ВСУ.

«Российские спецслужбы в Херсоне выявили группу раненых военнослужащих Украины, скрывавшихся на территории региона. Всем им была оказана комплексная медпомощь в одной из больниц Херсонской области», — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

Отмечается, что украинские военные попросили включить их в списки на обмен.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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