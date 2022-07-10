Российские военные обнаружили ПТРК Javelin в гараже жителя освобожденной территории ЛНР

Американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin был обнаружен бойцами ВС РФ в гараже у местного жителя на освобожденной от украинской оккупации территории ЛНР.
Как сообщает издание РИА Новости, найденный российскими военными ПТРК находится в рабочем состоянии.
Ранее в МИД и Минобороны РФ неоднократно предупреждали страны НАТО о крайне негативных последствиях снабжения ВСУ современным вооружением. В Кремле указывали, что накачка Украины оружием и боевой техникой коллективным Западом самым пагубным образом повлияет на региональную стабильность и безопасность.