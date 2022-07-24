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Российские военные нанесли удары по украинским военным объектам в Константиновке

Российские военные нанесли удары по украинским военным объектам в Константиновке
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Российские военные нанесли удары по украинским военным объектам в Константиновке. Кадры публикует «Русская Весна».

Местные жители сообщили о серии мощных взрывов на предполагаемых позициях ВСУ, пишет источник.

Ранее сообщалось о высокоточных ударах ВС РФ по объектам ВСУ в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и других областях.

В районе села Верхнекаменское были уничтожены свыше 60 членов националистического батальона «Донбасс», а в ДНР ВКС РФ ликвидировали более половины личного состава одного из батальонов 14-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ ДНР Донбасс потери украины спецоперация рф
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