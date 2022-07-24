Российские военные нанесли удары по украинским военным объектам в Константиновке

В районе села Верхнекаменское были уничтожены свыше 60 членов националистического батальона «Донбасс», а в ДНР ВКС РФ ликвидировали более половины личного состава одного из батальонов 14-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.