Российские военные нанесли удары по украинским военным объектам в Константиновке. Кадры публикует «Русская Весна».
Местные жители сообщили о серии мощных взрывов на предполагаемых позициях ВСУ, пишет источник.
Ранее сообщалось о высокоточных ударах ВС РФ по объектам ВСУ в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и других областях.
В районе села Верхнекаменское были уничтожены свыше 60 членов националистического батальона «Донбасс», а в ДНР ВКС РФ ликвидировали более половины личного состава одного из батальонов 14-й механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.