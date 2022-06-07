Российские военные нанесли удар по украинским войскам в Лисичанске

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что под контроль перешли все населенные пункты ЛНР, кроме Северодонецка и Лисичанска, пишет Ura.ru . Сейчас союзные силы вытесняют оттуда украинские войска.

После фактического взятия Северодонецка линия фронта сдвигается дальше. ВС РФ ударили по зданию советской постройки, где засели украинские силовики, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Войска ВС РФ продолжают выполнение задач в ходе спецоперации на Украине и продвижению вглубь страны. Российские военные нанесли мощный удар по украинским войскам в Лисичанске.