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Российские военные нанесли удар по украинским войскам в Лисичанске

Российские военные нанесли удар по украинским войскам в Лисичанске
Федеральное агентство новостей

Войска ВС РФ продолжают выполнение задач в ходе спецоперации на Украине и продвижению вглубь страны. Российские военные нанесли мощный удар по украинским войскам в Лисичанске.

После фактического взятия Северодонецка линия фронта сдвигается дальше. ВС РФ ударили по зданию советской постройки, где засели украинские силовики, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что под контроль перешли все населенные пункты ЛНР, кроме Северодонецка и Лисичанска, пишет Ura.ru. Сейчас союзные силы вытесняют оттуда украинские войска.

вс рф ВСУ лисичанск спецоперация Украина
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