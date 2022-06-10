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Российские военные могут отслеживать перемещения Зеленского с помощью РСЛ «Контейнер»

Российские военные могут отслеживать перемещения Зеленского с помощью РСЛ «Контейнер»
Федеральное агентство новостей

Радиолокационные станции «Контейнер» способны обеспечить российских военных возможностью отслеживать все перемещения представителей руководства Украины, в том числе и президента Владимира Зеленского.

Специалист в области зенитных комплексов в комментарии изданию «МК» отметил, что «Контейнеры» могут контролировать воздушное пространство на расстоянии до 3000 километров. 

«Российская противовоздушная оборона обладает нужными средствами. Разведка работает, и наши расчеты четко себе представляли, кто летит, куда и зачем», — сказал эксперт.

РЛС «Контейнер» представляет собой двухкоординатную станцию загоризонтного типа с дециметровым диапазоном. Оборудование комплекса обеспечивает автоматическое сопровождение не менее 500 целей разных типов.

вс рф Зеленский Россия спецоперация Украина
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