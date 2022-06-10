Российские военные могут отслеживать перемещения Зеленского с помощью РСЛ «Контейнер»

Радиолокационные станции «Контейнер» способны обеспечить российских военных возможностью отслеживать все перемещения представителей руководства Украины, в том числе и президента Владимира Зеленского.
Специалист в области зенитных комплексов в комментарии изданию «МК» отметил, что «Контейнеры» могут контролировать воздушное пространство на расстоянии до 3000 километров.
«Российская противовоздушная оборона обладает нужными средствами. Разведка работает, и наши расчеты четко себе представляли, кто летит, куда и зачем», — сказал эксперт.
РЛС «Контейнер» представляет собой двухкоординатную станцию загоризонтного типа с дециметровым диапазоном. Оборудование комплекса обеспечивает автоматическое сопровождение не менее 500 целей разных типов.