Российские военные ликвидировали командира 28-бригады ВСУ Алексея Гуляева

Российскими военными в Николаевской области был ликвидирован командир 28-й бригады ВСУ полковник Виталий Гуляев. Об этом сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Погибший украинский офицер был активным участником боевых действий в ЛДНР на протяжении последних восьми лет. С прошлого года он являлся командиром 28-й одесской бригады, сообщает депутат.
Во время спецоперации Гуляев руководил подразделениями на южном фронте, где и был ликвидирован силами Вооруженных сил России.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года, ее целью является освобождение Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.