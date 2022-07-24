Новости0

Российские военные ликвидировали командира 28-бригады ВСУ Алексея Гуляева

Российские военные ликвидировали командира 28-бригады ВСУ Алексея Гуляева
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Российскими военными в Николаевской области был ликвидирован командир 28-й бригады ВСУ полковник Виталий Гуляев. Об этом сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. 

Погибший украинский офицер был активным участником боевых действий в ЛДНР на протяжении последних восьми лет. С прошлого года он являлся командиром 28-й одесской бригады, сообщает депутат.

Во время спецоперации Гуляев руководил подразделениями на южном фронте, где и был ликвидирован силами Вооруженных сил России.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года, ее целью является освобождение Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.

вооруженные силы рф ВСУ гуляев спецоперация рф
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.