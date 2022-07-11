Российские военные ликвидировали грузинского наемника Каху Гоголи

Российские ВКС уничтожили примкнувшего к украинской армии грузинского наемника Каху Гоголи, сообщает ANNA-News.
Наемник погиб во время наступления российских войск в районе Лисичанска. Его тело вывезли в Киев и готовятся передать грузинской стороне, уточняет источник.
Гоголи примкнул к ВСУ в 2014 году и принимал участие в так называемой «антитеррористической операции», развернутой Киевом против мирного населения Донбасса.
Напомним, с начала операции ВС РФ на Украине в ЛНР и ДНР были ликвидированы не менее 15 грузинских наемников.